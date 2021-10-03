Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın, Tunceli'de 26, Iğdır'da 25, Ağrı'da 24, Erzincan ve Erzurum'da 17, Kars'ta 16 ve Ardahan'da 15 derece olması öngörülüyor.