Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 34, Iğdır'da 30, Erzincan'da 29, Ağrı'da 25, Kars ile Erzurum'da 24 ve Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu