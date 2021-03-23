Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Rüzgarın öğleden sonra saatteki hızının 60 ila 90 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Gök gürültülü sağanağın beklendiği bölgede, gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 18, Erzincan ve Tunceli'de 14, Erzurum, Kars ile Ağrı'da 10 ve Ardahan'da 8 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ise Palandöken'de 132, Sarıkamış'ta 95 ve Konaklı'da 91 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

Ayrıca, bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 2, Kars'ta 3, Erzurum'da 4, Ağrı'da 5, Tunceli'de 7, Erzincan'da 8 ve Iğdır'da 9 derece ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu