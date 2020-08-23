Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
23.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:05

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde Kars ve Ardahan, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bölgede, yağışların Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin 7 ila 9 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan orta, zamanla kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklıklar Erzincan ve Iğdır'da 25, Erzurum ile Ağrı'da 21, Kars'ta 18 ve Ardahan'da 17 derece olması tahmin ediliyor.

Erzurum, Erzincan ve çevresinde akşam saat 18.00'e kadar kuzeybatı yönünden yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) rüzgar beklenmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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