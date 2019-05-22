Doğu Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 5, Ağrı ve Ardahan'da 6, Erzurum'da 7, Tunceli ve Iğdır'da 12, Erzincan'da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 28, Iğdır'da 26, Erzincan'da 25, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 20, Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA