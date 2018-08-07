Doğu Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Öğleden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan ve Kars'ta havanın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanaklı olması öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Kars'ta 12, Erzurum'da 14, Ağrı'da 16, Erzincan'da 18, Tunceli'de 20 ve Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 38, Iğdır ve Erzincan'da 35, Ağrı'da 33, Erzurum'da 29, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 25 derece olacak.