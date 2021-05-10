Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 3 dereceyle Erzurum'da ölçüldü
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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 3 dereceyle Erzurum'da ölçüldü

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 3 dereceyle Erzurum'da ölçüldü
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceyle Erzurum'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceyle Erzurum'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 9, Ağrı'da 4, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Kars ve Ardahan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 22, Erzincan'da ve Ağrı'da 17, Erzurum'da 14, Kars'ta 3, Ardahan'da 7 olacağı öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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