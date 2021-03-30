Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 8 dereceyle Erzurum ve Kars'ta ölçüldü
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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 8 dereceyle Erzurum ve Kars'ta ölçüldü

Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 8 dereceyle Erzurum ve Kars'ta ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyle Erzurum ve Kars'ta kaydedildi.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyle Erzurum ve Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 8, Ağrı ve Ardahan'da 7, Erzincan'da 2, Iğdır ve Tunceli'de 1 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 17, Iğdır'da 15, Erzincan'da 14, Kars'ta 8, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 7 derece olacağı öngörülüyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 141, Sarıkamış'ta 106 ve Konaklı'da 90 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don olayı, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca, Erzincan ve Iğdır çevreleri için zirai don uyarısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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