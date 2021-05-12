Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfır dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfır dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfır dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfır dereceyle Ardahan ve Kars'ta kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfır dereceyle Ardahan ve Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 31, Tunceli'de 30, Erzincan'da 26, Kars ve Ağrı'da 23, Erzurum ve Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.

Gece ise en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 0, Erzurum'da 2, Ağrı'da 3, Erzincan'da 7, Tunceli ve Iğdır'da 9 derece kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

Doğu'da en fazla vaka düşüşü Erzincan'da, tek artış Ardahan'da
Doğu'da en fazla vaka düşüşü Erzincan'da, tek artış Ardahan'da
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Özcan Deniz Kenan Doğulu Aleyna Tilki
Spor Diego Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfır dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 10:03:38. #1.14#

title