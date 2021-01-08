Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Kars ve Ağrı'da ölçüldü
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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Kars ve Ağrı'da ölçüldü

08.01.2021 10:19 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:23
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Kars ve Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 22 dereceyle Kars ve Ağrı'da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 22 dereceyle Kars ve Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı az bulutlu geçeceği bölgede, sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ağrı'da 22, Ardahan'da 18, Erzurum'da 12, Iğdır'da 7, Tunceli'de 3 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli ve Erzincan'da 10, Erzurum'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 4, Ağrı ve Iğdır'da 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 38, Konaklı'da 35, Sarıkamış'ta 31 santimetre ölçüldü.

Kars'ta dere, göl ve akarsular dondu

Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Göl, dere ve akarsuların donduğu kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye, halı ve branda ile örttü.

Yüzeyi donan Çıldır Gölü ile Bayburt Barajı'nda güzel manzaralar oluştu.

Ağrı'daki Murat Nehri'nin bir bölümü buz tuttu

Ağrı'da Murat Nehri'nin bir bölümü soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

Tutak ve Hamur ilçeleri bölgesinde yüzeyi tamamen buzla kaplanan nehir, güzel manzaralar oluşturdu.

Nehrin Ağrı-Van kara yolu bölgesindeki göz kamaştıran manzarası drone ile görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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