Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü
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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü

06.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:38
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sabah saatlerinde yer yer sis, buzlanma ve don olayı ile pus bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 23, Ağrı'da 21, Ardahan'da 19, Erzurum'da 11, Iğdır'da 8, Erzincan'da 1 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 9, Erzurum'da 3, Ağrı'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Iğdır'da 2, Kars'ta 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 39, Konaklı'da 37, Sarıkamış'ta 26 santimetre ölçüldü.

Bölge genelindeki buzlanma, don olayı ve sis nedeniyle, başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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