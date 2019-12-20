Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü

20.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:46

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, il bazında, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 8, Kars'ta 6, Iğdır ile Erzincan'da 4, Ardahan'da 3 derece ölçüldü.

Bölgedeki yerleşim yerlerinde gece en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 17 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesi Hacı Ömer köyünde kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Kars'ta 13, Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Ardahan'da 7, Ağrı'da 4, Erzurum'da ise 3 derece olması bekleniyor.

Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı Erzurum'da 7, kayak merkezlerinden Palandöken'de 50, Kars'taki Sarıkamış'ta 25, Erzurum'daki Konaklı'da 19 santimetre ölçüldü.



Bölgede buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğinden yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA