Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 17 derece ile Ağrı'da kaydedildi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğleden sonra Ardahan'da aralıklarla kar yağışlı olacak.

Buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesinin öngörüldüğü bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette edecek.

Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 17, Kars'ta 12, Erzurum'da 8, Ardahan'da 4, Erzincan ve Iğdır'da 3, Tunceli'de 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, Tunceli'de 15, Iğdır ve Erzincan'da 10, Erzurum'da 8, Kars'ta 5, Ardahan'da 4, Ağrı'da sıfırın altında 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Kars Cıbıltepe'de 54, Erzurum Palandöken'de ise 108 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin yanı sıra tipi, buzlanma ile don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök