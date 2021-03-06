Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü
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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü

06.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:05
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 24 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 24 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Ardahan'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 24 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Gece en düşük sıcaklıklar, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 14, Ardahan'da 12, Kars ve Erzurum'da 9, Erzincan'da 3, Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır ve Erzincan'da 13, Kars'ta 8, Erzurum ve Ardahan'da 4, Ağrı'da 3 derece olması bekleniyor.

Bölgede vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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