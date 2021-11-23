Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan ile Kars'ta ölçüldü

ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyle Ardahan ile Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 8, Ağrı'da 5, Erzurum'da 4, Iğdır'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Erzincan'da sıfır, Tunceli'de ise 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 16, Erzincan ve Iğdır'da 12, Erzurum'da 11, Ağrı'da 10, Kars'ta 9 ve Ardahan'da 8 derece olacağı tahmin ediliyor.

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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