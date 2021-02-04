Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü
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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

04.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:29
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların bölgenin kuzeyi ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Kars ve Ağrı'da 12, Erzurum'da 6, Iğdır ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 8, Erzincan'da 7, Erzurum'da 3, Kars'ta 2, Ağrı'da sıfır, Ardahan'da ise sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Gece ve sabah buzlanma, don, yer yer sis ile pusun görüleceği bölgede, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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