Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

19.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:08
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 14 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 14 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın kuzeyden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililerle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 14, Kars'ta 11, Ağrı'da 9, Erzurum'da 8, Iğdır ve Erzincan'da 4, Tunceli'de 0 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 9, Tunceli'de 8, Iğdır'da 5, Erzurum'da 4, Ağrı'da 3, Kars ve Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Palandöken'de 34, Sarıkamış'ta 23, Konaklı'da 15 santimetre ölçüldü.

Ardahan ve Kars'ta soğuk hava

Kars ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle dere, nehir ve göletler buzla kaplandı.

Ardahan'daki Kura Nehri'nin büyük bölümü buz tuttu.

Kars'ta da soğuk hava nedeniyle dereler, göletler buzla kaplanırken tilkiler de karla kaplı arazilerde yiyecek aradı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Aslı Tandoğan Seren Serengil
Spor Erol Bulut Çağdaş Atan Pierre Webo Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Karar Şiddet Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 10:14:59. #1.14#
title