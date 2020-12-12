Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü
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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

12.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:34
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceyle Ardahan'da gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceyle Ardahan'da gerçekleşti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, çok bulutlu olacak.

Sabah saatlerinden itibaren Erzincan ve Tunceli civarında aralıklı karla karışık yağmur görülecek. Bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyrederken, rüzgar ise güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Buzlanma, don ve pus beklendiğinden, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 16, Erzurum'da 9, Kars'ta 6, Ağrı'da 2, Tunceli ve Erzincan'da 0, Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 8, Tunceli'de 6, Iğdır'da 5, Erzurum ve Ağrı'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 1 olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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