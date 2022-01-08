Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü - Haberler
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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü
AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 24 derece ile Ağrı'da kaydedildi.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 24 derece ile Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don olayı görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24, Ardahan'da 15, Kars'ta 14, Erzurum'da 11, Erzincan'da 8, Iğdır'da 6 ve Tunceli'de sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli ile Iğdır'da 6, Erzurum ile Kars'ta 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 9, Ardahan'da 8 ve Erzincan'da 4 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde kar erimesi ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

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