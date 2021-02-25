Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü
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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

25.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:44
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 14 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 14 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava, parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 14, Kars'ta 8, Ardahan'da 6, Erzurum'da 5 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 10, Iğdır'da 8, Kars'ta 3, Ardahan'da 2 ve Ağrı'da sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 116, Sarıkamış'ta 79 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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