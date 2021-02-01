Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta ölçüldü
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Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta ölçüldü

01.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:12
Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 8 derece ile Kars'ta kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 8 derece ile Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Erzurum'da 7, Ardahan'da 5, Erzincan'da 4, Ağrı ve Iğdır'da 2, Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli ve Erzincan'da 6, Erzurum ve Iğdır'da 2, Kars ve Ardahan'da sıfır, Ağrı'da ise sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Gece ve sabah buzlanma, don olayı ve pusun görüleceği bölgede, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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