Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceyle Ağrı'da ölçüldü - Haberler
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Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceyle Ağrı'da ölçüldü
AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ve don görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Ardahan'da 21, Kars'ta 20, Erzurum'da 13, Iğdır'da 9, Tunceli ve Erzincan'da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Tunceli'de 5, Iğdır'da 4, Erzincan'da 3, Erzurum'da 2, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 6 ve Ağrı'da 8 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ise Palandöken'de 92, Ergan'da 38, Sarıkamış'ta 32 santimetre olarak kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den 3 bölgeye önemli uyarı

Meteoroloji'den 3 bölgeye önemli uyarı

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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