Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı'da ölçüldü
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Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

08.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:38
Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden itibaren Erzurum ve çevrelerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçecek, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.

Rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 18, Kars'ta 8, Ardahan'da 7, Iğdır ve Erzurum'da 3, Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 14, Erzincan'da 11, Iğdır ve Ardahan'da 10, Kars'ta 8, Erzurum'da 7, Ağrı'da eksi 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Kars Cıbıltepe'de 53, Erzurum Palandöken'de ise 108 santimetre ölçüldü.

Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin yanı sıra tipi, buzlanma ile don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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