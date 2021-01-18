Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

18.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:04

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli ile Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı zorlaştırıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli ile Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı zorlaştırıyor.

Erzurum'da dört gündür aralıklarla devam eden ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü.

Kent merkezinde belediye ekipleri kar temizleme ve küreme çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yolların trafiğe kapanmaması için tuzlama çalışması yapıyor.

Kardan dolayı beyaz örtüyle kaplanan tarihi eserlerin bulunduğu alanlar ile parklarda güzel görüntüler oluştu.

Bazı vatandaşlar kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe bürünen tarihi mekanların önünde özçekim yaptı.

Vatandaşlar, yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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