Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli ile Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı zorlaştırıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli ile Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı zorlaştırıyor.

Erzurum'da dört gündür aralıklarla devam eden ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü.

Kent merkezinde belediye ekipleri kar temizleme ve küreme çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yolların trafiğe kapanmaması için tuzlama çalışması yapıyor.

Kardan dolayı beyaz örtüyle kaplanan tarihi eserlerin bulunduğu alanlar ile parklarda güzel görüntüler oluştu.

Bazı vatandaşlar kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe bürünen tarihi mekanların önünde özçekim yaptı.

Vatandaşlar, yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer