Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan'da ölçüldü - Haberler
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Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde yağmur bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölge genelinde gece saatlerinde ise yer yer sis ve pus görülecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Kars'ta 4, Ağrı'da 3, Erzurum'da 2, Iğdır'da sıfır, Erzincan'da 1, Tunceli'de 4 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 13, Erzincan ve Iğdır'da 11, Ağrı'da 8, Erzurum'da 7, Kars'ta 6, Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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