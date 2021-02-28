Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı'da ölçüldü
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Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

28.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:34
Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 18, Ardahan'da 16, Erzurum'da 10, Kars'ta 7, Iğdır'da 4, Erzincan ve Tunceli 3 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 15, Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Kars'ta 4, Erzurum'da 2, Ağrı ve Ardahan'da ise sıfırın altında 1 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 114, Sarıkamış'ta 76 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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