Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

TUNCELİ (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 11 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olacağı bölgede, sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars'ta 10, Ağrı'da 8, Erzurum ve Iğdır'da 2, Erzincan ve Tunceli'de ise 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 11, Iğdır'da 9, Erzurum'da 8, Erzincan'da 7, Ağrı'da 4, Kars'ta 3 ve sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

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