Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü - Haberler
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Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Bölgede sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayı, yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Kars'ta 15, Ağrı'da 10, Erzurum'da 7, Iğdır ve Erzincan'da 3 ve Tunceli'de sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 12, Erzincan'da 11, Iğdır'da 10, Erzurum ve Ağrı'da 6, Kars'ta 3, Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

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AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri

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