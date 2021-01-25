Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü
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Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

25.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:32
Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 28 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 28 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak.

Rüzgar, güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 28, Kars'ta 23, Ardahan'da 21, Iğdır'da 15, Erzurum'da 13 ve Erzincan'da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 14, Ardahan'da 10, Kars'ta 6, Erzurum'da 3, Iğdır'da 2, Erzincan'da 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 105, Sarıkamış'ta 55 ve Konaklı'da 29 santimetreye ulaştı.

Bölgede, sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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