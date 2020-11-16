Doğu Anadolu'da en düşük hava sıcaklığı Kars'ta ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede gece en düşük sıcaklık Iğdır'da ise 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 7, Ardahan ve Erzincan'da 5, Erzurum'da 3 ve Ağrı'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ve Erzincan'da 11, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 7, Ağrı'da 9 derece olması bekleniyor.

Kars'ta soğuk hava

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bitkiler ve araç camları kırağı ile kaplandı.

Derelerin buz tuttuğu ilçede, toplu halde uçan güvercinler de yiyecek arayışına girdi.

Vatandaşlardan Muhammed Gökcan, havaların artık soğumaya başladığını belirterek, "Sabah kalktığımızda manzara böyle. Arabaların camları buz tutuyor. Bir an önce kar yağsa soğuğu kırar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir