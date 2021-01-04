Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor

Donan dere Soğuğa karşı araçların üstünün battaniye ve halılarla örtülmesi - Ağrı Ağrı'da vatandaşlar, araçlarını soğuklardan korumak için battaniye ve halılarla örttü.