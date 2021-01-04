Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor
04.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:37
Donan dere Soğuğa karşı araçların üstünün battaniye ve halılarla örtülmesi - Ağrı Ağrı'da vatandaşlar, araçlarını soğuklardan korumak için battaniye ve halılarla örttü.
Donan dere
Soğuğa karşı araçların üstünün battaniye ve halılarla örtülmesi
- Ağrı
Ağrı'da vatandaşlar, araçlarını soğuklardan korumak için battaniye ve halılarla örttü.
Kentteki dere ve nehirler de soğukların etkisiyle buz tuttu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez