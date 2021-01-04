Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor
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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor

04.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:37

Donan dere Soğuğa karşı araçların üstünün battaniye ve halılarla örtülmesi - Ağrı Ağrı'da vatandaşlar, araçlarını soğuklardan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Donan dere

Soğuğa karşı araçların üstünün battaniye ve halılarla örtülmesi

- Ağrı

Ağrı'da vatandaşlar, araçlarını soğuklardan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Kentteki dere ve nehirler de soğukların etkisiyle buz tuttu.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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