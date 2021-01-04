Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor
Çıldır Gölü'nda yürüyen vatandaş Kars çayında ördekler Ağaçlar ve bitkilerin kırağı tutması Bina çatılarında buz sarkıtları Aracının buz butmuş camlarını temizleyen vatandaşın konuşması - Kars Kars'ta ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Çıldır Gölü'nda yürüyen vatandaş
Kars çayında ördekler
Ağaçlar ve bitkilerin kırağı tutması
Bina çatılarında buz sarkıtları
Aracının buz butmuş camlarını temizleyen vatandaşın konuşması
- Kars
Kars'ta ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde güzel görüntüler oluştu.
Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında, doğal gaz bacalarında buz sarkıtları oluştu.
Öte yandan kısmen donan Kars Çayı'nda yiyecek arayan yeşilbaş ördeklerle bir yaban kazı görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci