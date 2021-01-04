Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor
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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor

04.01.2021 10:58 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:17

Çıldır Gölü'nda yürüyen vatandaş Kars çayında ördekler Ağaçlar ve bitkilerin kırağı tutması Bina çatılarında buz sarkıtları Aracının buz butmuş camlarını temizleyen vatandaşın konuşması - Kars Kars'ta ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Çıldır Gölü'nda yürüyen vatandaş

Kars çayında ördekler

Ağaçlar ve bitkilerin kırağı tutması

Bina çatılarında buz sarkıtları

Aracının buz butmuş camlarını temizleyen vatandaşın konuşması

- Kars

Kars'ta ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde güzel görüntüler oluştu.

Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında, doğal gaz bacalarında buz sarkıtları oluştu.

Öte yandan kısmen donan Kars Çayı'nda yiyecek arayan yeşilbaş ördeklerle bir yaban kazı görüntülendi.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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