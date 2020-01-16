Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar - KARS
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.
Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının gece sıfırın atlında 21 dereceye düştüğü Kars'ta, ağaçlar ile bitkiler kırağı tutarken çeşmeler de dondu.
Soğuk havanın olumsuz etkilediği yaban hayvanları da Kars Çayı'ndan yiyecek aradı.
Belediye ekipleri, kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.