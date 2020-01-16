Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar - KARS
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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar - KARS

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

16.01.2020 13:21 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:22
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar - KARS

'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle 'da ölçüldü.

'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın atlında 21 dereceye düştüğü Kars'ta, ağaçlar ile bitkiler kırağı tutarken çeşmeler de dondu.

Soğuk havanın olumsuz etkilediği yaban hayvanları da Kars Çayı'ndan yiyecek aradı.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.

Kaynak: AA

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: Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar - KARS
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