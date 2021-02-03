Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ile doğal güzellikler bir arada yaşanıyor
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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ile doğal güzellikler bir arada yaşanıyor

03.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:55

Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk hava yöre sakinlerinin yaşamını zorlaştırırken doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.

Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk hava yöre sakinlerinin yaşamını zorlaştırırken doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.

Bir süre önce kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'da soğuk hava nedeniyle bazı bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, cami önlerindeki şadırvanlar buz tuttu.

Araç camlarının buzla kaplandığı kentte, kırağı tutan ağaçlarda güzel manzaralar oluştu.

Ağrı

Ağrı'da ise soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Kentte kırağı tutan ağaçların sisle bütünleşmesi seyrine doyumsuz güzellikler oluşturdu.

Bölgedeki kış manzaraları drone ile görüntülendi.

Ardahan

Ardahan'da da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.

Ağaç ve yaprakların kırağı tuttu kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.

Kura Nehri bölgesinin kırağı tutması, doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ile doğal güzellikler bir arada yaşanıyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ile doğal güzellikler bir arada yaşanıyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ile doğal güzellikler bir arada yaşanıyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ile doğal güzellikler bir arada yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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