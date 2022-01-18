Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 24 derece ölçüldüğü Erzurum'da, bazı camilerin şadırvanları buz tuttu, binaların çatılarında sarkıtlar oluştu.

Vatandaşların battaniye örterek araçlarını soğuklardan korumaya çalıştığı kentte, sis de etkili oldu.

Belediye ekipleri, kaldırım ile yollardaki buzlanmaları önlemek için tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Öte yandan kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 67 mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ardahan

Ardahan'da ise soğukların etkisiyle yol ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için branda ve battaniye ile örttü.

Kış koşullarında yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için vatandaşlar bazı bölgelere yem bıraktı.

Ağrı

Ağrı'da da dondurucu soğuklar nedeniyle kayalıklarda 5 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu.

Termometrelerin gece sıfırın altında 33 dereceyi gösterdiği kentte, park halindeki çok sayıda tırın yakıt deposu dondu.

Dere ve nehirlerin de donduğu kentte, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Iğdır

Iğdır'ın yüksek kesimli bölgeleri, kar örtüsüyle kaplandı.

Beyaza bürünen Tuzluca ilçesindeki ceviz bahçelerinde güzel manzaralar oluştu.

Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü ekipleri, çetin kışta yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için çalışma yaptı.

Ekipler, Aras Dağları'na 200 kilogram et, 75 kilogram sebze bıraktı.