Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Sürücülerin araçlarının üstünü battaniyelerle örtmesi Üzeri karla kaplanan araçlar -Yakıt depoları donan tırlar -Sürücülerin yakıt depoları altına ateş yakması Tır şoförünün konuşması Evlerde kapı, pencere ve kilitlerin donması Donan nehirler Şehir merkezinden görüntüler - Ağrı Ağrı'da...
Sürücülerin araçlarının üstünü battaniyelerle örtmesi
Üzeri karla kaplanan araçlar
-Yakıt depoları donan tırlar
-Sürücülerin yakıt depoları altına ateş yakması
Tır şoförünün konuşması
Evlerde kapı, pencere ve kilitlerin donması
Donan nehirler
Şehir merkezinden görüntüler - Ağrı
Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle evlerin kapı kilitleri ve pencereleri buzla kaplandı.
Dere ve nehirlerin donduğu kentte, çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Ayrıca park halindeki çok sayıdaki tırın yakıt deposu dondu. Sürücüler yakıt depolarının altına ateş yakarak araçlarını çalıştırma uğraşı verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez