Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

25.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:16

Sürücülerin araçlarının üstünü battaniyelerle örtmesi Üzeri karla kaplanan araçlar -Yakıt depoları donan tırlar -Sürücülerin yakıt depoları altına ateş yakması Tır şoförünün konuşması Evlerde kapı, pencere ve kilitlerin donması Donan nehirler Şehir merkezinden görüntüler - Ağrı Ağrı'da...

Sürücülerin araçlarının üstünü battaniyelerle örtmesi

Üzeri karla kaplanan araçlar

-Yakıt depoları donan tırlar

-Sürücülerin yakıt depoları altına ateş yakması

Tır şoförünün konuşması

Evlerde kapı, pencere ve kilitlerin donması

Donan nehirler

Şehir merkezinden görüntüler - Ağrı

Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle evlerin kapı kilitleri ve pencereleri buzla kaplandı.

Dere ve nehirlerin donduğu kentte, çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Ayrıca park halindeki çok sayıdaki tırın yakıt deposu dondu. Sürücüler yakıt depolarının altına ateş yakarak araçlarını çalıştırma uğraşı verdi.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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