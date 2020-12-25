Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

25.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:47

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da kar yağışının ardından ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle cadde, sokak ve yollarda buzlanma oluştu.

Belediye ekipleri, kentte tuzlama ve buz temizleme çalışması yürütüyor.

Ardahan, Kars ve Ağrı'da ise soğuk hava nedeniyle dere ile nehirler buzla kaplandı.

Bitkilerin kırağı tuttuğu kentlerde beyaza bürünen ağaçlarda ise güzel manzaralar oluştu.

Bölgede yaşayanlar, araçlarının üstüne battaniye ve halı örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:47:21. #1.14#
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