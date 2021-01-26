Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

26.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:40
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle şehir merkezindeki şadırvanlar, kırsaldaki dere ve nehirler buz tuttu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Ağrı'da da aşırı soğuklardan dere ve nehirler buzla kaplandı.

Park halindeki tırların yakıt deposunun donduğu kentte, sürücüler ateş yakarak araçlarını çalıştırabildi.

Çatılardan buzlar sarkarken, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Kars'ta da benzer manzaralar oluştu.

Soğuk havanın etkisiyle dere, nehir ve göllerin yüzeyi buz tuttu.

Vatandaşlar soğuğa karşı araçlarının üstünü battaniye ve halılarla örttü, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Öte yandan bazı vatandaşlar da soğuk havada yiyecek bulmakta zorluk yaşayan güvercinlere yem verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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