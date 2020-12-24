Soğuk hava nedeniyle dere ve nehirler buzla kaplandı

Soğuk hava ve sis ile kırağı tutan ağaçların drone görüntüsü Kırağı tutan ağaçların güzel görüntüler ortaya çıkarması Kırağı tutan ağaç Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava ve sis ile kırağı tutan ağaçların drone görüntüsü

Kırağı tutan ağaçların güzel görüntüler ortaya çıkarması

Kırağı tutan ağaç Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan ve Ağrı'da ise soğuk hava nedeniyle dere ve nehirler buzla kaplandı.

Bitkilerin kırağı tuttuğu kentlerde beyaza bürünen ağaçlarda ise güzel manzaralar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez