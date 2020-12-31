Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
31.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:09
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.
Iğdır'da da etkili olan soğuklar nedeniyle dereler ve bazı akarsular dondu.
Tuzluca ilçesinde bulunan Ünlendi Deresi buzla kaplandı.
Derelerin de donduğu bölgede oluşan buzlanmalar kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız