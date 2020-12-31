Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

31.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:09

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.

Iğdır'da da etkili olan soğuklar nedeniyle dereler ve bazı akarsular dondu.

Tuzluca ilçesinde bulunan Ünlendi Deresi buzla kaplandı.

Derelerin de donduğu bölgede oluşan buzlanmalar kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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