Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.

Iğdır'da da etkili olan soğuklar nedeniyle dereler ve bazı akarsular dondu.

Tuzluca ilçesinde bulunan Ünlendi Deresi buzla kaplandı.

Derelerin de donduğu bölgede oluşan buzlanmalar kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız