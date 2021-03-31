Doğu Anadolu'da don olayı ve buzlanma bekleniyor
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Doğu Anadolu'da don olayı ve buzlanma bekleniyor

Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da don olayı ve buzlanma bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde don olayı ve buzlanma bekleniyor.

Baharı bir süre daha bekleyeceğiz! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
Baharı bir süre daha bekleyeceğiz! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde don olayı ve buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık olması öngörülen bölge genelinde, sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 6, Ardahan'da 5, Erzurum ve Ağrı'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 18, Erzincan'da 17, Ağrı'da 11, Erzurum ve Ardahan'da 10, Kars'ta 9 derece olacağı öngörülüyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 136, Sarıkamış'ta 105 ve Konaklı'da 88 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don olayı, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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