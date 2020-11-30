Doğu Anadolu'da dereler ve göletler buz tuttu
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Doğu Anadolu'da dereler ve göletler buz tuttu

30.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:15
Doğu Anadolu'da dereler ve göletler buz tuttu

Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı az bulutlu geçeceği bölgede, sabah saatlerinde pus, buzlanma ve don bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 4, Erzurum'da 7, Ağrı ve Kars'ta 8, Ardahan'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 10, Iğdır'da 8, Ağrı ve Erzurum'da 7, Kars'ta 6, Ardahan'da 5 derece olacağı öngörülüyor.

Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 14 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kars'ta göletler ve dereler buz tuttu

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle araç camları, bitkilerin üzerinde kırağı oluştu.

Vatandaşlar, araçlarının camlarını kazıyarak temizledi. Bazı sürücüler ise araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile örttü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesindeki Hançerli düzünde yer alan göletler, küçük dereler tamamen dondu.

Sarıkamış sakinlerinden Adem Boydak, yaklaşık 10 gündür havaların soğuk gittiğini belirterek, "Geceleri hava ısısı sıfırın altında 7-10 derece arasında seyrediyor. Her sabah kalktığımızda arabalarımızın camları böyle buz tutuyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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