Dere ve nehirler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu

Nihal'in "En beğendiğin erkek kim?" sorusuna verdiği yanıt sevgilisini küplere bindirdi

Donan dere ve nehirler Çatılar ve kombi bacalarında oluşan buz sarkıtları Araçların naylon ve battaniyelerle örtülmesi Dere ve nehirler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu AĞRI - Ağrı'da da dere ve nehirler buz tuttu.