Dere ve nehirler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu
Donan dere ve nehirler Çatılar ve kombi bacalarında oluşan buz sarkıtları Araçların naylon ve battaniyelerle örtülmesi Dere ve nehirler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu AĞRI - Ağrı'da da dere ve nehirler buz tuttu.
Donan dere ve nehirler
Çatılar ve kombi bacalarında oluşan buz sarkıtları
Araçların naylon ve battaniyelerle örtülmesi Dere ve nehirler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu
AĞRI - Ağrı'da da dere ve nehirler buz tuttu.
Çatılar ve kombi bacalarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, vatandaşlar araçlarını halı ve battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Kırağı tutan ağaçlar ise güzel manzaralar oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez