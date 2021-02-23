Dere ve nehirler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu
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Dere ve nehirler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu

23.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:53

Donan dere ve nehirler Çatılar ve kombi bacalarında oluşan buz sarkıtları Araçların naylon ve battaniyelerle örtülmesi Dere ve nehirler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu AĞRI - Ağrı'da da dere ve nehirler buz tuttu.

Donan dere ve nehirler

Çatılar ve kombi bacalarında oluşan buz sarkıtları

Araçların naylon ve battaniyelerle örtülmesi Dere ve nehirler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu

AĞRI - Ağrı'da da dere ve nehirler buz tuttu.

Çatılar ve kombi bacalarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, vatandaşlar araçlarını halı ve battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kırağı tutan ağaçlar ise güzel manzaralar oluşturdu.

Dere ve nehirler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu
Dere ve nehirler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu
Dere ve nehirler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu
Dere ve nehirler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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