Doğu Anadolu'da cuma namazında yağmur duası
11.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:32
Doğu Anadolu Bölgesinde cuma namazında yağmur duası yapıldı.
Doğu Anadolu Bölgesinde cuma namazında yağmur duası yapıldı.
Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Tunceli ve Erzincan'daki camilerde, ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazında yağmur duası yapıldı.
"Su, Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbelerin okunduğu camilerde, imamın arkasından ellerini semaya açan vatandaşlar yağmur duasına iştirak etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik