Doğu Anadolu'da cuma namazı salgın sonrası ikinci kez kılındı Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Kars'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci kez belirlenen alanlarda cuma namazında saf tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Kars'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci kez belirlenen alanlarda cuma namazında saf tuttu.

Açık alanlar ile cami avlularında kılınan namaz öncesi şadırvan, abdesthaneler ve cami tuvaletleri tedbirler dolayısıyla kapalı tutuldu.

Namaz için Erzurum'da sembolik mihrap ve minber yerleştirilen Yakutiye Kent Meydanı ile Ulucami, Erzurum Kalesi ve Çifte Minareli Medrese'nin bulunduğu meydanda binlerce kişi sosyal mesafeye uygun olarak saf tuttu.

Vatandaşlar ayrıca Palandöken ilçesindeki 2800 rakımlı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan antrenman sahalarında belirlenen sosyal mesafe çizgilerine göre cemaatle namaz kıldı.

Tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla çok sayıda güvenlik gücünün görev yaptığı namaz öncesi seccade getirmeyen vatandaşlara, belediye ekiplerince tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı.

Yaş dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması bulunan kişilere ise sadece namaz saatinde cuma için izin verildi.

Erzincan, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta da vatandaşlar, görevlilerce yapılan kontrollerin ardından belirlenen alanlarda namaz kıldı.

Tunceli'de ise vatandaşlar, Merkez Paşalar Camisi avlusunda cuma namazını eda etti. Ayrıca Atatürk Mahallesi'ndeki jandarma ve komando birliklerinin bulunduğu Bayraktepe'de Mehmetçik sosyal mesafe kuralına uyup maske takarak ilk cuma namazını eda etti.

Kaynak: AA