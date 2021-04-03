Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ile Iğdır'da buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ile Iğdır'da buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Ağrı'da aralıklı hafif karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır'da ise yer yer buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güney batıdan hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 6, Ardahan'da 3, Ağrı'da 2 ve Erzurum'da 0, Iğdır'da 5 ve Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 18, Erzincan'da 13, Kars'ta 9, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 8, Ardahan'da 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 122, Sarıkamış'ta 101 ve Konaklı'da 84 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir