Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor
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Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

13.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:30
Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı, yağışların Erzurum'da karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışlı, Erzincan'da yağmur, yüksekler de ise karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer, pus hadisesi, buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyrederken, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Iğdır ve Ağrı'da 1, Erzurum'da 2, Kars ve Ardahan'da 8 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 8, Erzincan'da 6, Ağrı'da 5, Erzurum'da 4, Kars ve Ardahan'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 15 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Sarıkamış'ta 22, Palandöken'de 19, Konaklı'da 18 santimetre olarak ölçüldü.

Kars'ta yoğun sis

Kars'ta soğuk hava ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün etkisini gösteren sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı oluşurken, bazı dere ve akar sular da buz tuttu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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