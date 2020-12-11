Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor
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Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

11.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:12
Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Sabah saatlerinde yer yer pus, buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyrederken rüzgar ise güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 13, Erzurum'da 11, Kars'ta 9, Ağrı ve Erzincan'da 5, Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli ve Erzincan'da 8, Iğdır'da 5, Erzurum ve Ağrı'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 1 olacağı tahmin ediliyor.

Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oldu

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle araç camları, bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Sisin yoğunlukla görüldüğü Tarihi Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi bölgesinde güzel manzaralar oluştu.

Kura Nehri'nin yüzeyinde ise buzlanma oluştu.

Karslılar araçlarını soğuklardan battaniye ile korudu

Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle araç ve iş yerlerinin camları buzla kaplanırken dere ve ırmaklar da kısmen dondu.

Bazı sürücüler ise araçlarını soğuktan üzerine battaniye, branda ve halı örterek korudu.

Yiyecek bulamayan yaban hayvanları için bazı esnaflar sokaklara yem bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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