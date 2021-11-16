Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don, yer yer pus ile sis bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don, yer yer pus ile sis görülecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Kars ve Erzurum'da 3, Tunceli'de sıfır, Ardahan'da 1, Iğdır'da 2, Erzincan'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 16, Erzincan'da 13, Ağrı ve Iğdır'da 11, Erzurum'da 8, Kars'ta 7, Ardahan'da 6 derece olacağı tahmin ediliyor.

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

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