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Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı, yer yer pus ile sis bekleniyor.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı, yer yer pus ile sis bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görülecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Ardahan'da 7, Ağrı'da 6, Erzurum'da 4, Erzincan'da 2 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 16, Erzincan'da 15, Ağrı ve Iğdır'da 14, Erzurum'da 12, Ardahan ve Kars'ta 11 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

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